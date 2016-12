Applications, plateformes et formulaires pour l'inventaire de vos biens

La plupart des gens ont une assurance qui les protège en cas de vol ou de sinistre. Pourtant, rares sont ceux qui ont pris le temps de dresser un inventaire détaillé de leurs biens.

En cas de réclamations, cette liste qui répertorie toutes vos possessions matérielles et leur valeur peut s'avérer bien pratique et simplifier les démarches.

Il existe des formulaires papier pour dresser cet inventaire, mais également des applications et des plateformes Web qui conservent ces données en sécurité.

Vous pourrez accéder facilement à vos documents et obtenir les photos de vos biens matériels, vos preuves d'achat, vos contrats de garantie, etc.

Une petite démarche qui pourrait vous épargner bien des soucis en cas de pépin!

L'application Web, iOS et Androïd CBien - L'inventaire personnel

L'application CBien permet de centraliser toutes les informations relatives à vos possessions matérielles en vue d'y accéder facilement en cas de vol ou de sinistre.

On prend l'article en photo, puis on l'enregistre en ayant l'opportunité de capter une image de sa preuve d'achat avant qu'il apparaisse dans la liste de biens.

Il propose quelques fonctions intéressantes comme un lecteur de code-barres qui reconnait l'article acheté, indique sa valeur et l'ajoute automatiquement à la liste. Il est également possible de spécifier la durée de la garantie du bien pour voir s'il est toujours sous garantie ou non.

Les données sont accessibles dans L'application, mais également depuis le site Web de CBien.

L'offre Découverte permet d'enregistrer 10 biens et une résidence alors que pour 1,90 euro par mois, le nombre de biens, factures et résidences sont illimités.

Plateforme Web CBien.com

Application CBien pour iOS

Application CBien pour Androïd





L'application Web, iOS et Androïd Know Your Stuff

Disponible gratuitement, mais seulement en anglais, Know Your Stuff est une plateforme Web et mobile pour dresser l'inventaire de vos biens, l'app est aussi connue sous le nom de III Inventory.

Elle permet de créer une liste d'items en fonction des pièces de la maison ou par catégorie, ajouter une photo et indiquer toutes les infos relatives à un bien: prix, modèle, numéro de série, etc.

Plateforme Web Know Your Stuff

Application Know Your Stuff (III Inventory) pour iOS

Application Know Your Stuff (III Inventory) pour Androïd





L'application SSQauto

La compagnie d'assurances SSQauto propose une application iOS et Androïd pour tous t non juste ceux qui ont un contrat avec cette compagnie.

L'app qui permet d'effectuer des constats à l'amiable en moins de 2 contient également une section pour faire l'inventaire de vos biens.

Chronique complète sur l'app SSQauto





L'inventaire des biens sur support papier ou fichier Excel

Certains préfèreront utiliser un formulaire à compléter à l'ordi ou encore, à imprimer pour le remplir à la main. Dans ce cas, il faudra également penser à prendre une photo de chaque item pour compléter l'inventaire.

Le site infoassurance.ca offre ce formulaire ( en fichier Excel) avec, en prime, quelques conseils pour bien réaliser votre inventaire.

Formulaire et conseils pour l'inventaire des biens sur infoassurance.ca

