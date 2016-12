PC Speed Maximizer pour accélérer votre ordi!

Votre ordinateur ne va pas assez vite à votre goût et vous êtes tenté par les annonces sur le Web qui promettent un nettoyage complet et gratuit de votre machine?

«Accelerator», «Booster», «PC Free Turbo», «Top Speed»... Ce ne sont pas les mots-clés accrocheurs et les mentions «gratuit» qui manquent!

Soyez prudent! Ce ne sont malheureusement pas toujours de très bons produits. Certains ne remplissent pas leurs promesses ou prétendent qu'ils sont gratuits alors qu'il faut payer pour réparer les erreurs suite à l'analyse.

Malgré tout, certains se démarquent du lot comme le logiciel PC Speed Maximizer.

Une solution qu'on a testée et qui fonctionne!

Chronique WebTV

Fonctionnalités de PC Speed Maximizer

Lorsque vous naviguez sur le Web ou installer/désinstaller des logiciels, des centaines de fichiers sont perdus, oubliés ou stockés inutilement sur votre disque dur.

Au fil du temps, ils occupent de plus en plus d'espace et se cachent dans des sections de votre ordinateur et des répertoires qui ne sont pas toujours simples à nettoyer.

C'est pour cette raison qu'il faut périodiquement faire le ménage de votre appareil afin qu'il puisse fonctionner à une vitesse acceptable.

Pas besoin d'être un pro en informatique pour faire ce genre de ménage. Avec un bon logiciel, il suffit normalement de l'installer et tout se fait automatiquement (ou presque).

Par exemple, le logiciel PC Speed Maximizer corrige les erreurs de registre, efface les liens corrompus dans l'ordinateur, les raccourcis invalides et les fichiers de confidentialité, puis fait le ménage dans le répertoire des fichiers temporaires.

En d'autres mots, il s'occupe de sortir les poubelles!

Ne soyez toutefois pas surpris si le logiciel affiche un grand nombre d'erreurs; il n'est pas rare de voir des listes de 1000 ou même 2000 erreurs!

Une fois que ces dernières sont identifiées, le logiciel fait lui-même la réparation... comme par magie!

Et n'oubliez pas: plus vous ferez ce processus régulièrement, plus votre ordinateur gardera ses airs de jeunesse!

NOM: PC Speed Maximizer

COMPATIBILITÉ: Windows XP/Vista/7/8/10

Plus d'infos et acheter en ligne PC Speed Maximizer