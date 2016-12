Extra Life: jouez pour amasser des fonds pour les enfants malades

Extra Life est un marathon de jeux vidéo qui a pour but d'amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil.

J'en suis le fier porte-parole à nouveau cette année pour la 5e édition qui se tiendra le samedi 5 novembre 2016.

Quoi? Le concept est super amusant: seul ou en groupe, vous jouez au jeu de votre choix le jour de l'événement et demandez à votre famille, vos amis et vos collègues de vous commanditer en effectuant un don via votre profil Extra Life. Le marathon dure 24 heures, mais vous êtes libre de jouer le nombre d'heures que vous le désirez.

Pour qui? Nul besoin d'être un grand gamer pour y participer; les petits jeux sous forme d'applications pour téléphones, les jeux Facebook et tous ceux auxquels vous jouez avec votre console font aussi l'affaire. Vous pouvez vous inscrire seul ou encore former une équipe afin de vous relayer pendant la période de temps durant laquelle vous décidez de jouer.

Plusieurs entreprises forment aussi des équipes avec leurs employés et des établissements, dont plusieurs bars, créent même des soirées thématiques invitant les participants à venir jouer chez eux. Inspirez-vous d'eux pour trouver la formule de jeu qui vous plaît!

Joignez-vous à moi et lancez-vous dans une petite partie de Candy Crush ou de QuizUp pour amasser des fonds et aider des enfants malades!

Vous pouvez aussi m'aider à atteindre mon objetif en effectuant un don à Opération Enfant Soleil en passant par mon profil Extra Life.

Faire un don sur mon profil Extra Life

Devenez un héros: jouez pour les enfants malades

Le marathon Extra Life, c'est 24 heures pendant lesquelles les participants jouent au jeu de leur choix, à l'endroit de leur choix, pour la cause des enfants malades.

L'objectif pour chaque participant est de recueillir au moins 100$ en commandite. L'inscription est gratuite, mais il est possible de se créer un compte Platine (au coût de 15$) afin d'obtenir des cadeaux promotionnels si les dons amassés atteignent plus de 200$.

En créant votre profil sur la plateforme, vous devrez spécifier à qui vous voulez remettre la somme que vous amasserez. Il vous suffit alors d'ouvrir le menu déroulant et de sélectionner Qc- Opération Enfant Soleil.

Pour encourager leur entourage à donner, certains participants proposent à leurs donateurs de leur laisser choisir le jeu auquel ils joueront pendant le marathon.

Ex.: un don de 50$ vous permet de choisir celui auquel je jouerai pendant 1 heure.

Le marathon national a lieu le samedi 5 novembre 2016, mais il est bien sûr possible d'y prendre part en tout temps.

Comme vous relevez le défi à l'endroit de votre choix (dans le confort de votre salon ou chez un ami, par exemple), personne n'ira vérifier s'il a bien été relevé. L'idée est de se rassembler pour la cause et d'amasser le plus d'argent possible afin de sauver le plus de vies possible!

Plongez dans l'aventure et inscrivez-vous dès maintenant!

Plus d'infos sur Extra Life

S'inscrire à Extra Life

